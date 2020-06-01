Натуральные растительные продукты могут быть вредны для беременных

Растительные продукты, потребляемые беременными женщинами, перерабатываются кишечной микробиотой на химические вещества, некоторые из которых могут проникать через плацентарный барьер и достигать плода. Они могут нанести вред нерожденному ребенку, даже если они имеют «естественное происхождение». Ученые из отдела биомедицинских исследований (DBMR) в Университете Берна, предостерегают от недооценки воздействия таких веществ.В обзорной статье, опубликованной в журнале Science, Стефани Ганал-Вонарбург и Эндрю Макферсон объясняют в какой мере кишечная флора матери участвует в развитии иммунной системы ребенка. Они также обнаружили доказательства того, что воздействие растительных веществ, которые беременные женщины принимают в пищу, до сих пор недооценивалось в исследованиях и может представлять потенциальный риск для неродившегося ребенка.«Беременные женщины принимают лекарства с большой осторожностью, только после консультации с врачом. Многие препараты могут проникать через плаценту и мешать развитию ребенка. Однако гораздо меньше известно о том, какие природные вещества, присутствующие в диете, могут передаваться нерожденному ребенку, и в какой степени это может быть полезным или вредным для развития иммунной системы ребенка ", - объясняет Ганал-Вонарбург.Осторожное отношение к "суперфудам"Растительные продукты, особенно "суперфуды", которые считаются особенно полезными во время беременности( например, ягоды годжи или семена чиа) не изученые до конца, чтобы рекомендовать их во время беременности.«Хотя растительные продукты являются «натуральными» веществами, они всегда являются так называемыми ксенобиотическими веществами. То есть они чужеродны телу и должны потребляться очень осторожно. Особенно, когда беременные женщины принимать продукты растительного происхождения в больших количествах».