Названы признаки, сигнализирующие о проблемах с печенью

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Орган, который страдает от неправильного образа жизни больше всего.Печень работает без перерыва и способна очищать себя сама. Однако на здоровье этого органа влияют вредные привычки человека, зависимость от алкоголя и различные болезни. Поэтому важно не только заботиться о своем здоровье, но и уметь понять, когда возникли проблемы.Специалисты Prevention и Medical Daily предлагает ознакомиться с несколькими признаками, которые могут свидетельствовать о том, что ваша печень нездорова. Но не забывайте и о том, что при появлении жалоб на состояние здоровья следует обращаться к врачу, который проведет более тщательную проверку и определит причину, а также подберет подходящее лечение.Пожелтение кожи и белков глазЖелтоватая кожа и белки глаз — один из самых известных признаков проблем с печенью. Здоровая печень без проблем перерабатывает образующийся при расщеплении белков желчный пигмент билирубин. А если этот орган работает плохо, то билирубин выводится из организма недостаточно, поэтому кожа и белки глаз могут окрашиваться в желтый цвет.Желтоватый цвет кожи и белков глаз может свидетельствовать и о других болезнях, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом. Если проблема связана с печенью, то желтый цвет кожи и белков глаз могут свидетельствовать о таких болезнях, как гепатит C и рак, а также чрезмерное употребление алкоголя, определенных видов наркотиков и различных токсичных веществ могут вызывать данные симптомы. Следует отметить, что если печень работает плохо, измениться может также цвет стула и мочи. Обычно в таких случаях моча становится темнее, а стул — светлее.Синяки и отекиО нарушениях работы печени может говорить и усиленное образование синяков. То есть когда синяки стали появляться очень легко и не исчезать так быстро, как раньше. В любом случае это серьезная проблема, из-за которой стоит обратиться к специалисту. Особенно если синяки — не единственное изменение в вашем здоровье и самочувствии.Одной из причин усиленного образования синяков может быть то, что печень замедлила или вообще прекратила выработку белка, необходимого для свертывания крови. Причем о проблемах могут свидетельствовать не только участившиеся синяки, но и темные паутинчатые пятнышки на коже, которые обычно наблюдаются на груди и на туловище.Если возникли нарушения деятельности печени, то также может произойти задержка вывода воды из организма. Это означает появление отеков на ногах и в области живота.Боль в животе и суставахБоль — это симптом, который никогда не следует игнорировать. Она всегда говорит о проблемах со здоровьем. Неприятные ощущения могут свидетельствовать и о том, что ухудшилось здоровье печени. Например, боль в правой верхней части живота может указывать на проблемы непосредственно с этим органом. Большая часть печени находится именно справа.Кроме того, о болезни печени может свидетельствовать боль в суставах, тошнота, слабость и даже потеря аппетита. Такие симптомы могут быть при аутоиммунном гепатите. Это означает, что иммунная система ошибочно атакует клетки и ткани печени. Эта болезнь больше распространена среди женщин.Потеря мышечной массы и рассеянностьО проблемах с печенью могут свидетельствовать и такие, казалось бы, не связанные с этим симптомы, как снижение мышечной массы и рассеянность. Правда, эти симптомы характерны для тех случаев, когда печень уже серьезно повреждена, и это вызывает проблемы с обменом жидкостей в организме. Конечно, до появления этих симптомов у человека был и ряд других жалоб, из-за которых ему следовало обратиться к врачу.Больная печень может привести к накоплению меди в крови и мозге. Это может вызвать расстройства, напоминающие болезнь Альцгеймера. Однако и в этом случае следует помнить, что такой признак может свидетельствовать об очень серьезном повреждении печени.