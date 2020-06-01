Физическая активность эффективна в борьбе с депрессией и тревожностью на карантине

Американские ученые подтвердили, что достаточная физическая активность может спасать от депрессии и тревожности. Для исследования они опросили людей во время первого месяца карантина.Крупное исследование настроения во время карантина, проведенное в США, показало, что психическое состояние людей, которые сохранили физическую активность в первые недели изоляции, лучше, чем у тех, чья активность сильно снизилась. Работа еще не прошла рецензирование и не опубликована в научном журнале. Сейчас она размещена на Cambridge Open Engage.Оставаясь дома, люди обычно становятся менее активными, подтвердил новый обзор. Но он же подчеркнул эффективность физических упражнений в поддержании здоровья психики. Авторы нового исследования расспросили людей о том, как они чувствовали себя в первый месяц карантина, поддерживали ли физическую активность, делали ли упражнения.В исследовании приняли участие около 3 тысяч здоровых некурящих взрослых людей. Опрос был проведен в начале апреля при помощи электронной почты.Опрошенные рассказали о своей физической активности (в том числе, сколько часов в день проводили сидя) и о том, как они упражнялись до и после карантина. Ученых интересовали многие детали, включая то, насколько полной была изоляция, были ли у участников признаки депрессии и тревожности, ощущали ли респонденты счастье.Далее ученые выделили группы людей по признаку количества упражнений, которые те делали: критерием было соответствие их выработки рекомендуемым 150 минутам упражнений умеренной тяжести. Далее авторы исследования сопоставили настроение участников с интенсивностью упражнений.Ученые обнаружили прямую связь: чем больше упражнений продолжали делать люди на карантине, тем лучше настроение у них было.Эффект от упражнений или их отсутствия был особенно выразительным на примере людей, которые соблюдали полный карантин: немногие из них справились с поддержанием физической активности, они часто сталкивались с депрессией и одиночеством.«Это очень стрессовый период. Наше исследование показывает, что поддерживание, а в идеале увеличение, уровня текущей активности – эффективный метод борьбы со стрессом», - сказала The New York Times Силлиан Макдауэл (Cillian McDowell), профессор Тринити-колледжа в Дублине, ведущий автор исследования.