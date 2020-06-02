Четверть рациона подростков – пустые калории

Новое исследование среди детей и подростков показало, что более 25% потребляемых ими калорий являются пустыми, то есть полученными из продуктов с большим содержанием сахара и жиров. Основными источниками этих пустых калорий были газировки, напитки на основе соков, печенье и пирожные, пицца и мороженое.«Наши результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения того, что едят дети и подростки», - рассказывает доктор Эдвина Вамбого, научный сотрудник в Национальном институте рака, США. «Изучение всего спектра доступных продуктов питания и напитков для детей и подростков может помочь найти новые способы пропаганды более здорового питания».Исследователи использовали данные Национального обследования здоровья и питания США, проведенного в период с 2007–2008 по 2015–2016 годы, для анализа тенденций в питании детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет.«За исследуемый период мы наблюдали тенденцию к снижению процента, поступающего из пустых калорий без какого-либо связанного с этим снижением общего потребления калорий», - рассказывает Вамбого. «Эта тенденция была в основном обусловлена снижением потребления добавленного сахара, в том числе из напитков».Несмотря на эту положительную тенденцию, анализ показал, что для всех исследованных возрастных групп более 25% потребляемых калорий приходилось на пустые, причем их процент увеличивается с возрастом.