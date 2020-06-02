Четверть рациона подростков – пустые калории
«Наши результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения того, что едят дети и подростки», - рассказывает доктор Эдвина Вамбого, научный сотрудник в Национальном институте рака, США. «Изучение всего спектра доступных продуктов питания и напитков для детей и подростков может помочь найти новые способы пропаганды более здорового питания».
Исследователи использовали данные Национального обследования здоровья и питания США, проведенного в период с 2007–2008 по 2015–2016 годы, для анализа тенденций в питании детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет.
«За исследуемый период мы наблюдали тенденцию к снижению процента, поступающего из пустых калорий без какого-либо связанного с этим снижением общего потребления калорий», - рассказывает Вамбого. «Эта тенденция была в основном обусловлена снижением потребления добавленного сахара, в том числе из напитков».
Несмотря на эту положительную тенденцию, анализ показал, что для всех исследованных возрастных групп более 25% потребляемых калорий приходилось на пустые, причем их процент увеличивается с возрастом.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий