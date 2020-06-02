Как магнитные бури влияют на здоровье
"Рамблер" рассказывает, как от них зависит здоровье человека.
Мнения ученых относительно влияния магнитных бурь на человека противоречивы. Все это происходит из-за того, что было проведено недостаточное количество исследований. Главной проблемой является то, что врачи не понимают, какие именно симптомы вызывают магнитные бури. У одних людей это может быть головная боль, а у других — повышенное давление. При этом, такие же симптомы происходят по ряду других случаев, поэтому влияние магнитных бурь на человека доказать очень тяжело.
Те врачи, которые утверждают о влиянии магнитных бурь на человека, называют определенные симптомы. Считается, что от вспышек на солнце страдают мететозависимые люди, например, гипертоники.
Среди симптомов от магнитных бурь можно выделить: повышение давления, головные боли, обострения хронических заболеваний и повышенная тревожность.
Несмотря на то, что влияние магнитных бурь не изучено до конца, врачи рекомендуют метеочувствительным людям в период вспышек на солнце оставаться дома и не перегружать свой организм, чтобы не вызвать неприятных последствий.
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