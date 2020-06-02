Семь веских причин чаще пить молоко
1 июня отмечается Всемирный день молока. World Milk Day стал отмечаться на уровне ООН с 2001 года. Цель этого праздника — популяризация труда фермеров и самого продукта, который обладает большим количеством полезных свойств.
«Страна» предлагаем вниманию читателей десять причин, почему специалисты советуют пить молоко каждый день. В это же время мы напоминаем, что у некоторых людей есть на него аллергия, поэтому прислушиваться к советом врачей в этом и других случаях следует отталкиваясь от своего организма и здоровья.
1. Молоко полезно для волос, ногтей и кожи
В молоке содержатся кальций, фосфор и других полезных элементов. Поэтому регулярное употребление продукта полезно, в частности, для кожи, ногтей и волос.
2. Молоко помогает нарастить мышечную массу
Спортсмены знают, что молоко полезно для физических упражнений. Точнее, для наращивания мышечной массы. Это происходит благодаря высокому содержанию белка.
3. Молоко — помощник борьбы со стрессом и ПМС
Стакан теплое молоко — отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость. Женщинам продукт помогает смягчить ПМС — предменструальный синдром.
4. Молоко помогает поддерживать вес
Молоко помогает поддерживать вес и даже сбросить его. Ученые доказали, что кальций помогает избавиться от лишних килограммов. Для этого параллельно нужно употреблять белковые продукты.
5. Молоко полезно при простуде
С детства всем известно, что стакан горячего молока с медом — отличное вспомогательное лекарство от простуды. Оно помогает согреться и успокаивает воспаленное горло.
6. Молоко полезно для детей
Молоко очень полезно для детей. Не случайно именно ним кормят малышей с первых минут жизни. Не грудное молоко врачи советуют давать детям только специальных марок.
7. Молоко — это вкусно!
Молоко — это вкусно. С ним можно приготовить большое количество блюд, добавлять в разные напитки. Сейчас в магазинах есть пастеризованное молоко, с низким содержанием жиров, топленое — на любой вкус.
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