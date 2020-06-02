«Каждый день есть нельзя». Оториноларинголог Зайцев назвал опасности мороженого

По словам врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, мороженое опасно есть каждый день и даже больше двух порций в неделю. Также существует опасность лакомства для людей с хроническим фарингитом, тонзиллитом.Как сообщает MedikForum.ru, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал в беседе с ТАСС о том, какую угрозу здоровью несет неправильное употребление мороженого. Прежде всего, нужно помнить об умеренности, подчеркнул оториноларинголог.«Мороженое каждый день есть нельзя точно. Взрослому человеку можно съедать максимум две порции в неделю. Злоупотребление может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит, ряд других заболеваний», - назвал Зайцев опасности мороженого в большом количестве.Кроме того, врач советует не есть мороженое в прохладной обстановке – например, в помещении, где работает кондиционер. По его словам, «слизистая оболочка к такому удару не подготовлена», в результате может возникнуть воспаление.Еще одна опасность связана с манерой есть быстро. Зайцев пояснил: мороженое следует смаковать, употреблять не спеша – в противном случае может произойти переохлаждение зубов, десен, развиться крайне болезненный неврит тройничного нерва.Оториноларинголог рекомендует употреблять мороженое с приятно горячим чаем – такое сочетание минимизирует риски воспаления горла, служит тренировкой слизистой оболочки задней стенки глотки, небных миндалин.«Мороженое нельзя употреблять людям с хроническим фарингитом, хроническим тонзиллитом, находящимися в стадии обострения, ангиной. При ларингите – тоже не надо. Детям мороженое следует давать с четырех лет, желательно подтаявшим в количестве половины стандартной порции», - добавил медик.