Короткая поездка на велосипеде помогает мышцам очиститься

Десятиминутная интенсивная поездка ускоряет расщепление старых белков, которые организм должен заменить новыми. Ученые считают, что обнаружили важный механизм полезного влияния физической активности на организм.Физическая активность считается важнейшей частью здорового образа жизни, но наше понимание конкретных механизмов ее действия на организм до сих пор ограничено. Ученые обнаружили особенность работы мышц, благодаря которой даже короткая поездка на велосипеде помогает организму очищаться от вредных веществ.Новое исследование, которое провели ученые из Дании и Австралии, опубликовано в FASEB Journal (журнале Федерации обществ экспериментальной биологии США).Авторы исследования фокусировались на белке убиквинтине. Ранее уже было показано, что он играет важную роль в очищении «клеточного вакуума» (пространства между клетками): он «отмечает» аномальные и дефективные белки для последующего уничтожения, чтобы те могли быть замещены нормальными.Сейчас авторы исследования представили новые доказательства того, что даже небольшие физические нагрузки (соответствующие небольшой поездке на велосипеде) помогают организму очищаться.Ученые провели анализы крови и биопсию мышц шести здоровым мужчинам-добровольцам, чтобы проследить за «поведением» убиквинтина в покое и после одной сессии физических упражнений. Оказалось, что интенсивные занятия на велотренажере в течение 10 минут приводят к существенным изменениям в очищении мышц от ненужных, изношенных белков.«Мышцы избавляются от изношенных белков несколькими способами. При одном из них убиквинтин, “смертельный маркер” метит белок для уничтожения», - объяснил профессор Эрик Рихтер (Erik Richter) из Копенгагенского университета, соавтор исследования. Он добавил, что после того, как убиквинтин присоединяется к изношенному белку, тот отправляется в протеазосому, где проходит его расщепление на аминокислоты. Аминокислоты после этого могут быть использованы заново. Поэтому механизм, в котором участвует убиквинтин, обеспечивает устойчивое повторное использование этих структурных элементов.Ученые считают, что поддержание здоровья мышц необходимо не только для поддержания силы, но и для регулирования обмена веществ. Известно, что мышцы – важное хранилище углеводов в организме. Новые данные показали, что работа мышц помогает организму очищаться от ненужных белков.