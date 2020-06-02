«Польза воды с лимоном сильно преувеличена». Испанский врач развеял мифы о влаге
Как сообщает MedikForum.ru, в беседе с изданием Lavanguardia испанский медик заявил, что «польза воды с лимоном сильно преувеличена, а многие представления о таком напитке попросту ложны». Врач скептически прокомментировал теорию о том, что такой напиток способствует активной детоксикации (избавлению от вредных веществ) организма. По его словам, подобное очищение зависит прежде всего от функционирования печени и почек, а не от того, какая влага потребляется человеком.
Единственная польза воды с лимоном, говорит Санчес, состоит в том, что она может быть альтернативой газированным напиткам, содержащим чрезмерное количество сахара и другие нежелательные компоненты. Регулярное потребление газировки способствует развитию ожирения, диабета – простая вода с долькой лимона в этом отношении куда безобиднее.
Впрочем, никаких впечатляющих эффектов оздоровления от нее ждать не стоит, добавил специалист.
«Обычная вода с лимоном не сможет повысить вам иммунитет или предотвратить рак. Зато зубную эмаль она способна повредить запросто», - пояснил доктор Санчес.
Также, по его мнению, не нужно доверять утверждениям о необходимости ежедневно выпивать по два-три литра воды. Это миф, поскольку норма влаги для каждого человека является индивидуальной.
Развеял эксперт и миф о том, что употребление воды перед сном чревато сильными отеками. Чистая влага не дает такого эффекта – его производят богатые солью и сахаром продукты.
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