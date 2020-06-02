Названа разрешенная кардиологами суточная норма сахара

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Ежесуточная норма сахара, разрешенная к употреблению врачами-кардиологами, была названа специалистами Роспотребнадзора. По их словам, это 6 чайных ложек.Как сообщает MedikForum.ru, пресс-служба ведомства распространила релиз, указав в нем то количество сахара, которое может считаться суточной нормой.«Согласно рекомендациям кардиологов, взрослому человеку в среднем можно употреблять около шести ложек сахара в день», - констатируют эксперты Роспотребнадзора.По их данным, одна чайная ложка содержит 4 грамма сахара. Что касается указанного выше количества, оно не оказывает негативного влияния на человеческий организм, «свободно расщепляется и переваривается».Для детей суточная норма сахара – своя, подчеркивают специалисты.«До 3 лет им не нужно давать сахара совсем, от 3 до 10 лет – не более трех чайных ложек. Дети возрастом от 10 до 18 лет не должны съедать более шести чайных ложек сахара в день», - рассказали эксперты.Слишком большое количество употребляемого сладкого провоцирует появление лишнего веса, вредит зубной эмали зубов и может быть причиной кариеса. Особая опасность – это свойство сладостей повышать уровень глюкозы в крови, что может поспособствовать развитию диабета, напомнили Роспотребнадзоре.Любителям сладких лакомств его специалисты рекомендуют не только тщательно контролировать количество съедаемого сахара, но и поддерживать физическую активность, ополаскивать водой полость рта после его употребления.