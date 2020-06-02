Названа разрешенная кардиологами суточная норма сахара
Как сообщает MedikForum.ru, пресс-служба ведомства распространила релиз, указав в нем то количество сахара, которое может считаться суточной нормой.
«Согласно рекомендациям кардиологов, взрослому человеку в среднем можно употреблять около шести ложек сахара в день», - констатируют эксперты Роспотребнадзора.
По их данным, одна чайная ложка содержит 4 грамма сахара. Что касается указанного выше количества, оно не оказывает негативного влияния на человеческий организм, «свободно расщепляется и переваривается».
Для детей суточная норма сахара – своя, подчеркивают специалисты.
«До 3 лет им не нужно давать сахара совсем, от 3 до 10 лет – не более трех чайных ложек. Дети возрастом от 10 до 18 лет не должны съедать более шести чайных ложек сахара в день», - рассказали эксперты.
Слишком большое количество употребляемого сладкого провоцирует появление лишнего веса, вредит зубной эмали зубов и может быть причиной кариеса. Особая опасность – это свойство сладостей повышать уровень глюкозы в крови, что может поспособствовать развитию диабета, напомнили Роспотребнадзоре.
Любителям сладких лакомств его специалисты рекомендуют не только тщательно контролировать количество съедаемого сахара, но и поддерживать физическую активность, ополаскивать водой полость рта после его употребления.
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