Три причины, почему голод быстро возвращается

Чувство голода – нормальная реакция организма. Однако если оно возвращается слишком часто, возможно, есть проблема, на которую стоит обратить внимание.

Соотношение питательных веществ

Употребление пищи с большим количеством белка помогает быстрее насытиться и сохранить это чувство. При этом количество калорий не имеет такого решающего значения. Добавление в рацион продуктов, богатых клетчаткой, также помогает справиться с голодом надолго.

Гормоны

У людей с ожирением есть проблемы с распознанием мозгом гормона лептина, возвещающего организму о чувстве сытости. Ожирение может приводить к формированию устойчивости к лептину, что не позволяет сразу «отключить» голод.

Лекарства

Общим побочным эффектом некоторых лекарств является усиление чувства голода. Антипсихотические препараты, антидепрессанты, кортикостероиды и стабилизаторы настроения оказывают такое влияние на людей, которые принимают их регулярно.
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