Три причины, почему голод быстро возвращается
Соотношение питательных веществ
Употребление пищи с большим количеством белка помогает быстрее насытиться и сохранить это чувство. При этом количество калорий не имеет такого решающего значения. Добавление в рацион продуктов, богатых клетчаткой, также помогает справиться с голодом надолго.
Гормоны
У людей с ожирением есть проблемы с распознанием мозгом гормона лептина, возвещающего организму о чувстве сытости. Ожирение может приводить к формированию устойчивости к лептину, что не позволяет сразу «отключить» голод.
Лекарства
Общим побочным эффектом некоторых лекарств является усиление чувства голода. Антипсихотические препараты, антидепрессанты, кортикостероиды и стабилизаторы настроения оказывают такое влияние на людей, которые принимают их регулярно.
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