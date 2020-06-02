Три причины, почему голод быстро возвращается

Чувство голода – нормальная реакция организма. Однако если оно возвращается слишком часто, возможно, есть проблема, на которую стоит обратить внимание.Соотношение питательных веществУпотребление пищи с большим количеством белка помогает быстрее насытиться и сохранить это чувство. При этом количество калорий не имеет такого решающего значения. Добавление в рацион продуктов, богатых клетчаткой, также помогает справиться с голодом надолго.ГормоныУ людей с ожирением есть проблемы с распознанием мозгом гормона лептина, возвещающего организму о чувстве сытости. Ожирение может приводить к формированию устойчивости к лептину, что не позволяет сразу «отключить» голод.ЛекарстваОбщим побочным эффектом некоторых лекарств является усиление чувства голода. Антипсихотические препараты, антидепрессанты, кортикостероиды и стабилизаторы настроения оказывают такое влияние на людей, которые принимают их регулярно.