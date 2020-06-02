Университет Дьюка представил новое лекарство против кокаиновой зависимости
Данный процесс можно подавить при помощи препаратов, соединяющихся с рецептором NTSR1 на поверхности определенных типов клеток мозга. Однако блокировка этих рецепторов ведет не только к ликвидации зависимости, но к потере памяти и появлению опасных для жизни проблем с давлением и терморегуляцией.
Последние исследования говорят, что рецепторы связаны с бета-аррестином-2 - белком, чьи молекулы понижают чувствительность нейронов к дофамину и другим сигнальным молекулам. На фоне нарушений в работе этого белка развивается наркотическая зависимость. Ученые смогли найти молекулу SBI-553, одновременно соединяющуюся с NTSR1 и усиливающую выработку бета-аррестина-2.
Это позволяло победить зависимость без побочных эффектов в виде высокого давления и потери памяти. Молекулу вводили грызунам с наркотической зависимость (животные могли, нажимая на рычаг, получать дозу наркотика). Введение молекулы уменьшало почти в 3 раза число нажатий на рычаг и снижало остроту синдрома отмены, когда животных лишали наркотика.
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