Университет Дьюка представил новое лекарство против кокаиновой зависимости

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Оно выделяется не только эффективностью, но и отсутствием тяжелых побочных эффектов. Средство успешно проверили на грызунах, передает ТАСС. В основе действия - влияние на рецепторы NTSR1. Известно: дофамин (гормон удовольствия) накапливается в нервной ткани при приеме кокаина. Это приводит к зависимости.Данный процесс можно подавить при помощи препаратов, соединяющихся с рецептором NTSR1 на поверхности определенных типов клеток мозга. Однако блокировка этих рецепторов ведет не только к ликвидации зависимости, но к потере памяти и появлению опасных для жизни проблем с давлением и терморегуляцией.Последние исследования говорят, что рецепторы связаны с бета-аррестином-2 - белком, чьи молекулы понижают чувствительность нейронов к дофамину и другим сигнальным молекулам. На фоне нарушений в работе этого белка развивается наркотическая зависимость. Ученые смогли найти молекулу SBI-553, одновременно соединяющуюся с NTSR1 и усиливающую выработку бета-аррестина-2.Это позволяло победить зависимость без побочных эффектов в виде высокого давления и потери памяти. Молекулу вводили грызунам с наркотической зависимость (животные могли, нажимая на рычаг, получать дозу наркотика). Введение молекулы уменьшало почти в 3 раза число нажатий на рычаг и снижало остроту синдрома отмены, когда животных лишали наркотика.