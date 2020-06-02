Специалисты выяснили, как быстро солнечный свет уничтожает коронавирус

Проведя исследование, ученые из США выяснили, с какой быстротой солнечный свет может уничтожить коронавирус нового типа. Их ответ: за 15 минут.Как сообщает MedikForum.ru, работа ученых Министерства внутренней безопасности США свидетельствует: солнечный свет является мощным разрушителем вирусных частиц SARS-CoV-2, заражение которыми вызывает «ковидное» заболевание (COVID-19). Специалисты экспериментировали с пластинами, содержащими образцы коронавируса и подвергавшимися воздействию света.Ученые констатируют: то, как быстро солнечный свет может уничтожать коронавирус, зависит от географической широты и времени дня.«Солнечный свет значительно снижает трансмиссию вируса через предметы, находящиеся под прямыми солнечными лучами. В условный полдень на сороковом градусе северной широты он почти полностью дезактивируется за 15 минут даже в благоприятной для него среде», — приводится их заключение в издании ZME Science.Если вирус находится не под прямыми и не яркими солнечными лучами, он тоже теряет свою заражающую способность, но процесс происходит медленнее. Без их воздействия активность патогена не снижается, также выяснили исследователи.Отметим, что на указанной учеными широте располагаются Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, Армения, Азербайджан, страны Центральной Азии, Китай, Япония, южные штаты США. Эти регионы могут рассчитывать на то, что летняя погода поможет им в борьбе с новым коронавирусом.