Капсульные электронные сигареты быстрее вызывают зависимость

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Новый систематический обзор, проведенный учеными из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, демонстрирует, что капсульные электронные сигареты нельзя считать безопасными для молодежи, несмотря на меньшее в них количество вредных компонентов. Исследователи обнаружили, что зависимость от электронных сигарет капсульного типа формируется быстрее, чем от других.«Мы обнаружили, что электронные сигареты на основе капсул имеют более высокий потенциал способствовать развитию зависимости у молодежи, чем другие устройства», - рассказывает первый автор исследования Стелла Ли, доцент в Университете Конкук, Южная Корея.В рамках исследования ученые рассмотрели рецензируемые статьи с первичными данными об электронных сигаретах. Они обратили внимание, что именно капсульные электронные сигареты агрессивно рекламируются среди молодежи.