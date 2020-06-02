Капсульные электронные сигареты быстрее вызывают зависимость
«Мы обнаружили, что электронные сигареты на основе капсул имеют более высокий потенциал способствовать развитию зависимости у молодежи, чем другие устройства», - рассказывает первый автор исследования Стелла Ли, доцент в Университете Конкук, Южная Корея.
В рамках исследования ученые рассмотрели рецензируемые статьи с первичными данными об электронных сигаретах. Они обратили внимание, что именно капсульные электронные сигареты агрессивно рекламируются среди молодежи.
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