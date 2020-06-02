Названы продукты, облегчающие проявление аллергии

Аллергия портит жизнь.Аллергия, вызванная пыльцой растений, сопровождается такими симптомами, как покраснение глаз, заложенность носа, мокрый кашель и боль в горле. Чтобы облегчить их проявление, необходимо добавить в свой рацион имбирь, куркуму, помидоры, лосось и продукты, богатые витамином С.По данным Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, это происходит, когда иммунная система организма чрезмерно реагирует на определенные потенциально опасные вещества.Наиболее распространенными вариантами лечения являются антигистаминные препараты. И хотя некоторые продукты могут также вызывать аллергические реакции (например, масло, морепродукты или молоко), есть и другие, которые защищают от воздействия пыльцы и других факторов окружающей среды.ИмбирьНастой этого корня благодаря своим противовоспалительным свойствам полезен не только для лечения аллергии, но и также при простуде и тонзиллите. Одно исследование показало, что имбирь подавляет выработку цитокинов, замедляя активацию тучных клеток и облегчая симптомы аллергии. Поэтому лучшее, что можно сделать – приготовить этот продукт для инфузии или добавить его в качестве приправы для блюд или салатов.КуркумаЭто еще одна специя, которая, как известно, обладает противовоспалительными свойствами. «Активным компонентом куркумы является куркумин – химическое вещество, которое уменьшает воспаление, в дополнение к ингибированию гистамина, выделяемого тучными клетками», – объясняет Стейси Галовиц, специалист по аллергии в Нью-Джерси.Исследование, опубликованное в журнале «Летопись аллергии, астмы и иммунологии», показало, что она также может уменьшить заложенность носа и оказать положительное влияние на иммунную систему пациентов с аллергией. Куркуму можно принимать в виде таблеток, настоев или в качестве заправки для блюд. Прежде всего, она широко используется в восточной и индийской кухне при приготовлении риса и выделяется своим ярко-оранжевым или желтым цветом.Продукты с большим содержанием витамина СЭтот витамин содержится во множестве продуктов, особенно в цитрусовых, киви, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Он действует как природный антигистамин, ингибируя клетки, которые его выделяют. Кроме того, является антиоксидантом, а значит противодействует воспалительной реакции, вызванной аллергией.ПомидорыОни также содержат высокий уровень витамина С, но не по этой причине являются антиаллергенами. Помидоры полны липоцена, другого антиоксиданта, который уменьшает воспаление. Точно так же его можно найти в фруктах, например, арбузе или красном винограде. Американская национальная медицинская библиотека признает, что помидоры могут помочь функционированию легких у людей с астмой, поэтому важно добавлять их свой рацион не только для борьбы с неприятными симптомами аллергии.ЛососьРыба с высоким содержанием жира, такая как лосось или сардины, благодаря высокой концентрации омега-3 жирных кислот может бороться с воспалением, вызванным аллергией. Эти жиры помогают стабилизировать клеточные мембраны, снижая вероятность того, что они будут выделять гистамин. Исследование, опубликованное в журнале Американского колледжа питания показало, что женщины, которые едят больше рыбы, имеют более низкую температуру, вызванную аллергией.