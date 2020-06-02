Женский алкоголизм может быть связан с эстрогенами

Колебания уровня эстрогена могут сделать алкоголь более приятным для самок мышей. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие свои результаты в журнале JNeurosci. Распознавание задействованных сигнальных путей может предложить методы лечения алкогольной зависимости на основе половой принадлежности.Как известно, женский алкоголизм протекает в более тяжелой форме по сравнению с мужчинами. Ученые полагают, что виной всему может быть эстроген. Берта Джей Вандегрифт с факультета физиологии и биофизики в Иллинойском университете в Чикаго совместно с коллегами активировала рецепторы эстрогена у мышей и отслеживала, как эта активация влияла на воздействие алкоголя на мозг.Ученые нацелились на два подтипа рецепторов эстрогена в вентральной области покрышки – области мозга, участвующей в системе поощрения. Активация подтипа рецептора эстрогена заставляла нейроны срабатывать сильнее, чем обычно в ответ на алкоголь. Усиленное возбуждение нейронов высвобождало больше дофамина и приводило к более сильному эффекту поощрения. Затем ученые сократили активацию рецепторов эстрогена. Это привело к уменьшению зависимости среди самок, но не самцов.