6 здоровых альтернатив фастфуда для похудения во время карантина

Необходимость длительное время сидеть взаперти вызывает лишний вес. Но вместо того, чтобы налегать на фастфуд, можно сосредоточиться на более полезных для талии альтернативах.Орехи. Такие орехи, как миндаль, грецкие орехи, кешью и арахис, обладают большой питательной ценностью. Они уменьшают риск болезней сердца и многих других недомоганий. Исследования показывают, что орехи способствуют потере веса, если употреблять их умеренно.Греческий йогурт. Великолепный питательный продукт, содержащий большое количество ценных для нашего здоровья веществ. Помимо того, что в йогурте много кальция и калия, он ещё и богат белком, способствующим потере веса. Прекрасный вариант ужина.Кусочки яблока с арахисовым маслом. Яблоки и арахисовое масло дают удивительно приятный вкус вместе. Кроме того, в яблоках много пищевых волокон и полифенольных антиоксидантов, ускоряющих потерю веса. Они полезны для здоровья кишечника и для снижения риска болезней сердца. Не содержащее сахара арахисовое масло тоже укрепляет работу сердца и помогает похудеть. В одной столовой ложке масла меньше 200 калорий.Творог с семечками. На первый взгляд, сочетание кажется не слишком приятным на вкус, но стоит попробовать это блюдо. Для больше оригинальности добавьте в него корицы. Эта комбинация полезна для здоровья и похудения из-за высокого уровня белка. Наконец, творог с семечками и корицей насыщает, уберегая от голодных спазмов и переедания.Тёмный шоколад и миндаль. Тёмный шоколад и миндаль обеспечивают богатый насыщающий вкус, это диетическое лакомство. В темном шоколаде много флавоноидов, снижающих артериальное давление и уменьшающих риск болезней сердца. Миндаль содержит мононенасыщенные жиры, он оказывает положительный эффект на контроль уровня сахара в крови. Исследования показывают, что орехи уменьшают аппетит и помогают худеть.Кусочки огурца и яйца вкрутую. В кусочках огурца 80% воды, способствующей похудению. А также кукурбитацин Е - компонент, защищающий от рака. А яйца - один из самых здоровых и диетических продуктов, которые только можно найти. В них полно белка, витаминов К2 и В12. Яйца насыщают и сокращают количество суточных калорий.