В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса
"Потеря вкуса и обоняния в ряде случаев при легком течении заболевания могут быть единственными симптомами инфекции COVID-19, но чаще всего это один из первых признаков инфекции", — говорится в сообщении.
Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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