В Минздраве рассказали об основных симптомах коронавируса

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Потеря вкуса и обоняния могут быть единственными симптомами COVID-19, но чаще это один из первых признаков заболевания, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Минздрава России."Потеря вкуса и обоняния в ряде случаев при легком течении заболевания могут быть единственными симптомами инфекции COVID-19, но чаще всего это один из первых признаков инфекции", — говорится в сообщении.Симптомами коронавируса также могут быть сухой кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, заложенность носа или насморк, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, уточнили в Минздраве