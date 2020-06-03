Четыре проверенных натуральных средства от хронического воспаления

Если вы столкнулись с воспалением и болью, обратите внимание на четыре проверенных натуральных средства – алоэ вера, куркуму, астаксантин, имбирь.Как сообщает MedikForum.ru, в основе любого серьезного заболевания лежит воспаление. Когда оно становится хроническим, способность организма самовосстанавливаться, регенерировать значительно ослабевает. На этом фоне могут развиваться процессы, ведущие к образованию опухолей.Специалисты указывают на натуральные средства, которые могут эффективно бороться с хроническим воспалением. Четыре из них являются проверенными, информирует Food News. Их использование может стать альтернативой лекарственным препаратам, из-за которых организму приходится иметь дело с повышенной токсичностью, что только усугубляет проблему.Алоэ вера. Является одним из самых целебных растений на планете. Натуральное средство устраняет основные причины, по которым болеет большинство людей, – воспаление из-за плохо функционирующего пищеварительного тракта. Обладает антибактериальным, противовирусным, противогрибковым свойствами.Вот лишь некоторые из преимуществ его использования для здоровьяСнижает интенсивность воспаления, успокаивает суставную боль.Помогает лечить язвы, болезнь Крона, колит и другие расстройства пищеварения.Повышает физическую работоспособность, ускоряет восстановление после болезней.Уменьшает проявления кислотного рефлюкса.Помогает излечивать заболевания десен.Сокращает риск инфарктов, инсультовКуркума. Ее целебный эффект определяется действием активного ингредиента куркумина. Обладающая сильным противовоспалительным действием специя может использоваться при самых разных проблемах. ОнаПомогает улучшить пищеварение.Способствует здоровому функционированию печени.Облегчает боль при артрите, способствует гибкости.Препятствует возникновению болезни Альцгеймера.Оздоровляет сердце.Астаксантин. Натуральное средство представляет собой фитонутриент темно-красного цвета, синтезируемый микроводорослями (Haematococcus). Астаксантин уступает действию ведущих противовоспалительных медикаментов, но в природе считается одним из самых сильных. Несколько двойных слепых, плацебо-контролируемых испытаний на животных и клинических испытаний показали, что он естественным образом ингибирует многие из известных медиаторов воспаления, облегчая воспаление и боль без побочных эффектов.Астаксантин является жирорастворимым, он переносится молекулами жира непосредственно в мышцы, ткани и органы. Таким образом, он предотвращает окисление прямо в месте стресса или потенциального окисления.Имбирь. Богат биологически активными, противовоспалительными соединениями (гингерол, шогаол). Считается, что именно эти вещества являются причиной того, что многие люди, страдающие ревматоидным артритом, испытывают уменьшение боли и начинают лучше двигаться после регулярного употребления имбиря. Согласно данным, полученным в исследованиях, экстракт имбиря способен предотвращать воспаление суставов, облегчать нейропатическую боль.