Названы продукты, помогающие сохранить память

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Яйца, шпинат, куркума, оливковое масло, тыквенные семечки — это только некоторые продукты, которые помогут человеку надолго сохранить отличную память.Давно известно, что с возрастом у многих людей ухудшается память, однако ее можно тренировать, поддерживая сбалансированным питанием. Для этого в рацион нужно обязательно включать продукты, богатые витаминами группы В, цинком и железом.Эти вещества улучшают кровоснабжение мозга, что, естественно, положительно сказывается на состоянии памяти.ЯйцаБелок, витамины и холин, содержащиеся в яйцах, помогают формированию новых клеток мозга и нервных импульсов. Примерно так и выглядит наша память с биохимической точки зрения: усвоение информации напрямую зависит от качества соединения нейронов между собой. Эксперты по питанию считают, что взрослый человек может съедать в неделю не больше 6 яиц.ШпинатВитамины К, А, С, лютеин и зеаксантин, которые в избытке содержатся в шпинате, регулируют синтез жиров, важных для строительства клеток всего организма, включая мозг, а также полезны для поддержания иммунитета. Лучше всего есть шпинат свежим в салатах или готовить за несколько секунд на масле ги. Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять 150 грамм этой зелени.КуркумаКуркумин улучшает кровообращение и помогает поддержанию иммунитета. Эта специя великолепно чистит сосуды и разрушает бляшки на их стенках. В день нужно употреблять не более столовой ложки этого природного мощного антисептика.Оливковое маслоПриверженцы здорового образа жизни считают, что именно это масло очень важно для профилактики болезней сосудов и тканей мозга. В нем много полифенолов — антиоксидантов, которые замедляют старением всех клеток организма.Тыквенные семечкиБогатые цинком, эти семечки являются эффективной поддержкой в восприятии и усвоении информации. В семечках тыквы есть магний, полезный для мышц и сердца, триптофан — предшественник окситоцина, а еще селен и витамины В1 и К, которые помогают сосредоточиться. Ежедневная норма — 100 граммов не обжаренных, а подсушенных семечек.БрокколиБрокколи по составу очень похожи на яйца, только вместо белка в брокколи содержится большое количество клетчатки. Холин и витамин К в овоще примерно в таком же количестве, как и в яйцах. Так что стоит есть брокколи ежедневно.Черная фасольВ фасоли очень много растительного белка, необходимого для мышц и питания мозга, а еще — магний, калий, железо и кальций, которые не позволяют стареть клеткам мозга и ускоряют их обновление.Грецкие орехиО пользе этих орехов было сказано достаточно, в них содержится белок, витамины В, Р и К, полезные аминокислоты. Последние очень важны для нормальной работы мозга, метаболизма и гормонального баланса. Рекомендуется съедать в день до 30 граммов орехов — это примерно горсть.Сок свеклыСок свеклы содержит в себе железо, а значит, он улучшает приток крови к мозгу. То есть клетки получают увеличенную порцию кислорода и питательных веществ. В свекольном соке много антиоксидантов, которые помогают выводить токсины из организма. Нормой считается два стакана сока ежедневно, но с непривычки может случиться расстройство пищеварения. Поэтому стоит начать с четверти стакана, смешивая свежевыжатый свекольный сок с гранатовым или апельсиновым.