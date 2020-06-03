Диетологи рассказали, какие симптомы указывают на избыток углеводов в рационе

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Количество сладкого важно контролировать.Углеводы являются важным источником энергии для организма. Однако их чрезмерное потребление может привести к различным негативным последствиям: например, повышению холестерина, проблемам с пищеварением или появлению прыщей.Предлагаем более подробно ознакомиться с 15 признаками, которые указывают на большое количество углеводов в рационе.Чувство усталостиЕсли после приема пищи сразу хочется вздремнуть, это может быть связано с углеводами. Употребление большого количества углеводов повышает уровень сахара в крови, вызывая короткие всплески энергии в организме и, в конечном итоге, приводит к ощущению вялости или усталости.Всегда хочется питьЕсли появляется жажда даже после целой бутылки воды, это не всегда является признаком того, что организму ее не хватает. Причина может скрываться в самом питании. После употребления пищи с высоким содержанием углеводов, уровень сахара в крови повышается, поэтому возникает чувство жажды и происходит частое мочеиспускание. Вода помогает увлажнить кровоток и удаляет лишний сахар через мочу.Головные болиГоловные боли и мигрени являются одними из симптомов, которые никогда не стоит игнорировать. На самом деле они могут быть признаком того, что организм страдает из-за чрезмерного потребления углеводов. Такие продукты, как белый хлеб или макароны, способны повысить уровень сахара в крови и вызвать головные боли.Плохое пищеварениеУглеводы могут вызывать проблемы с пищеварительным трактом и нарушение работы кишечника. Например, белый рис содержит мало пищевых волокон и часто провоцирует запоры. Вместо продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как хлеб и картофель, лучше отдать предпочтение квашеной капусте или темпе, которые очень полезны для здоровья.Перепады настроенияПитание влияет на настроение. Можно чувствовать себя счастливыми и энергичными после того, как съели мороженое, поскольку все углеводы превращаются в сахар, давая организму энергию на короткий период времени. Однако уже через несколько часов после этого появляется эмоциональный срыв от сахарной лихорадки, из-за чего возникает сильное раздражение.Тяга к сладкомуДофамин, также известный как гормон счастья, выделяется в организме при получении удовольствия, например, потреблении сладкого. Это химическое вещество заставляет мозг и тело реагировать на сахар, нуждаясь в нем еще больше. Поэтому, поедая различное печенье, конфеты или пончики, их хочется снова и снова.Чувство голодаПродукты, богатые белком и полезными жирами, перевариваются дольше и помогают чувствовать себя сытыми в течение более длительного периода времени. Но если диета состоит в основном из углеводов, может возникнуть ощущение неудовлетворенности после еды и желание перекусить снова. У большинства рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, удаляются питательные вещества и волокна, превращая их в пустые калории. Такие продукты быстрее метаболизируются в глюкозу и ускоряют процесс пищеварения.Высокое содержание холестеринаАмериканский журнал клинического питания связывает диету с высоким содержанием углеводов с более низкими уровнями «хорошего холестерина» (ЛПВП) и высокими уровнями «плохого холестерина» (ЛПНП), что может привести к повышенный риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Трудности в похуденииЕсли вес не уменьшается, независимо от тренировок, необходимо глубже изучить свой рацион. Диеты, богатые углеводами, могут вызывать чувство голода и заставлять есть больше калорий, чем действительно нужно. Это связано с тем, что продукты с низким содержанием клетчатки быстрее превращаются в глюкозу, а резкий скачок уровня сахара в крови способствует выработке инсулина. Когда инсулин поглощает слишком много глюкозы, он превращается в жир и накапливается в организме.Высокое содержание сахара в кровиЕсли врачи подтвердили высокий уровень сахара в крови, с этим могут быть связаны плохие углеводы. Обработанные продукты, такие как белый хлеб, попадают в кровоток быстрее, чем цельное зерно, что создает несбалансированный уровень глюкозы и инсулина.Появление прыщейИсследования подтверждают, что углеводы связаны с появлением прыщей. Это происходит потому, что повышение уровня инсулина стимулирует выработку сальных желез. Необходимо отдавать предпочтение семенам чиа, брокколи и другим продуктам для здоровой кожи.ДепрессияИсследование, опубликованное Национальным центром биотехнологической информации (США), показало, что употребление слишком большого количества сахара и других углеводов может привести к дисбалансу в некоторых химических веществах мозга. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения депрессии и тревоги.Боль в животеИз-за употребления продуктов с высоким количеством углеводов могут возникнуть боли в животе. К примеру, макароны содержат глютен, который плохо переваривается, а некоторые люди вообще страдают от его непереносимости. Из-за этого появляется вздутие живота и раздражение. В таком случае, вместо бобов и других углеводных продуктов, лучше есть авокадо, фенхель и греческий йогурт.Проблемы с зубамиУченые утверждают, что чрезмерное потребление сахара (за исключением натурального сахара из свежих фруктов) не только увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и проблемы с зубами. Крахмалистые продукты, приготовленные из белой муки, могут задерживаться во рту и превращаться в простые сахара. Бактерии питаются ими и производят кислоту, которая вызывает разрушение зубов. Таким образом, может появляться кариес, зубная боль, чувствительность к перепаду температур и боль во время жевания.ЗабывчивостьИз-за слишком большого количества углеводов может появиться «мозговой туман». Злоупотребляя сахаром или зерном, мозг становится перегруженным высоким уровнем инсулина, выделяемого в организме. Это уменьшает определенные функции, приводя к нарушениям памяти и мышления.