Опасные заболевания, начинающиеся внезапно

Многие заболевания можно распознать еще на начальных стадиях, но есть и такие, которые могут начаться практически без симптомов (или симптомы слабо выражены) и привести к летальному исходу. «Рамблер» рассказывает, что это за болезни.АллергияВнезапно начавшаяся аллергия может спровоцировать отек дыхательных путей, удушье и летальный исход. В данном случае речь идет не о сезонной аллергии, например, на пыльцу, а о реакции, скажем, на новые продукты, которая может начаться внезапно. Анафилактический шок приводит к летальному исходу в 10-20% случаев.Рак кровиЧасто начало этого заболевания путают с обычной простудой. Симптомы, действительно, очень похожи: слабость, температура, увеличение лимфоузлов. Обратить внимание на эти признаки обязательно стоит, особенно если на коже вы заметите точечные небольшие кровоизлияния (синяки), появившиеся непонятно откуда. Победить опасную болезнь, согласно статистике, удается, увы, лишь 30% заболевших.ВарикозКазалось бы, вполне обычное заболевание, возникающее часто у людей старше 40 лет. При варикозе стенки сосудов деформируются, становятся шире и хуже справляются со своими функциями. Скорость кровотока снижается, что, в свою очередь, может спровоцировать образование пристеночных тромбов. Оторвавшийся от стенки тромб попадает в легочную артерию и если он закупорит сосуд, то заблокирует кровоток. Летальный исход наступает буквально в течение 15 минут