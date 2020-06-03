Тотальная вакцинация от коронавируса в РФ начнется осенью

В России массовая вакцинация населения от коронавируса может начаться уже текущей осенью. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - пояснил чиновник.

Примечательно, что вакцинация от COVID-19 может быть непохожа на защитные меры от других эпидемий.

Например, российские ученые уже разработали и проводят клинические испытания вакцины в виде капель в нос и кисломолочных продуктов. Последний способ позволяет доставить антитела в организм человека с любым кисломолочным продуктом: йогуртом, ряженкой, кефиром, сметаной и другими.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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