Медики рассказали о привычках, способных спровоцировать рак
Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", например, благовония, любимые многими за то, что они очищают воздух, в действительности только создают такое ощущение. При этом в некоторых из них содержатся канцерогены, которые человек постоянно вдыхает, нанося тем самым вред своему здоровью.
Также в этом плане опасность представляет и алкоголь, он часто становится причиной развития рака пищевода, толстой и прямой кишки, а также молочной железы. Использование противозачаточных таблеток на регулярной основе может вызвать рак молочной железы, шейки матки и печени.
Опасность представляют и свечи, который содержат канцерогены и другие вредные компоненты. Именно поэтому свечи лучше брать из чистого пчелиного воска.
Токсичные газы выделяются дизелем и бензином, поэтому люди, которые часто подвергаются их воздействию могут страдать от рака легких.
Также ученые выделили в качестве потенциально опасных в плане развития онкологии употребление подгоревшего мяса, неорганическую косметику, консервы, газированные напитки с подсластителями и некоторые солнезащитные кремы.
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Добавил belyash в категорию Онкология
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