Стоматолог назвал четыре причины для замены пломбы

Зубная боль известна практически каждому человеку, поэтому поход к стоматологу для многих является испытанием. Некоторые настолько затягивают с лечением зубов, что приходят в клинику только в экстренных случаях, когда терпеть боль становится практически невозможно. Поэтому многие люди мечтают о том, чтобы пломба, с помощью которой стоматолог лечит зубы, ставилась раз и навсегда. «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога Владимира Шипкова, как часто нужно менять зубные пломбы и стоит ли их менять вообще.Для начала необходимо разобраться, что же такое пломба?Простыми словами, это материал органического происхождения, который обладает высокими адгезивными свойствами и применяется для того, чтобы заполнить полость в зубах, образованную в результате какого-либо повреждения или кариеса.КлассификацияВ распоряжении стоматологов есть пломбы нескольких видов. Их различают по стоимости, разнообразным техническим характеристикам и срокам использования.Стеклоиономерные пломбы состоят из разновидности дентального цемента, содержащего фтор. Такие пломбы устанавливались не больше, чем на несколько лет (кстати, появились они одними из первых). Такие пломбы были плохо устойчивы к различным повреждениям, отличались низкой стабильностью и неудовлетворительным внешним видом — эти факторы и послужили отказом от использования таких пломб. В наши дни стоматологи практически не применяют стеклоиономерные пломбы.Светополимерные — современная разновидность пломб, отличающихся высокой прочностью и многообразием доступных оттенков. Такие пломбы можно не менять в течение пяти лет.Самоотверждаемые пломбы имеют выраженную полимеризационную усадку, из-за чего используются все реже и только в бюджетных стоматологиях. Срок службы таких пломб колеблется в районе двух–трех лет.Также стоит упомянуть про керамические вкладки. Что же это такое? Если описывать простым языком, то керамическая вкладка — это что-то между пломбой и коронкой. Они точно соответствуют форме полости рта. Дополнительным бонусом является срок их службы, а он, стоит признать, немаленький: около 10–15 лет.Срок службыДолговечность пломбы зависит от множества факторов. Вот некоторые из них. Во-первых, это материал. Как вы уже поняли, самым долговечным сроком службы отличаются керамические вкладки и светополимерные пломбы.Во-вторых, профессионализм врача. Дипломированный дантист с внушительным опытом с большей долей вероятности лучше проведет пломбировку, чем начинающий стоматолог при прочих равных вводных.Нельзя не отметить и современное качественное оборудование, которым пользуется стоматолог при установке пломбы. Конечно же, лучше обращаться в ту клинику, где есть 3D-сканер, компьютерная томография и дентальный микроскоп.Многое зависит и оттого, чем привык питаться пациент. Большое количество употребления орехов, чипсов, ирисок и карамелек плохо сказывается как на здоровье и внешнем виде зубов, так и на долговечности пломб. Учитывать нужно и самостоятельную и профессиональную гигиену полости рта. Во рту скапливаются бактерии и патогенные микроорганизмы, и часто случается, что обыкновенная зубная щетка не в силах справиться с ситуацией. Поэтому стоматолога стоит посещать не менее одного раза в полгода. &utm_source=copylinkДля того чтобы пломбы служили долго, следует соблюдать несколько несложных правил:— старайтесь не есть в большом количестве орехи, карамельки и другие твердые продукты, особенно сразу после установки пломбы;— следите за здоровьем ваших зубов с помощью ежедневной гигиены полости рта: при показаниях доктора пользуйтесь ирригаторами, зубными нитями;— выбирайте клинику с современным оборудованием и профессиональными стоматологами.В каком случае стоит поменять пломбу?Многие интересуются вопросом: стоит ли менять пломбу, если на ней не замечено никаких повреждений и зуб не болит. Если да, то через какое время и по какой причине.Стоматолог действительно может порекомендовать вам поменять пломбу по нескольким причинам. Во-первых, под пломбой у вас может происходить вторичное развитие кариеса. Во-вторых, пломба может изменить цвет, что эстетически будет выглядеть некрасиво. Изменение рельефа и чрезмерная усадка также являются основаниями, из-за которых стоматолог может посоветовать вам поменять пломбу. Ну и, конечно, если зуб под пломбой начал «ныть» или болеть, при первой же возможности отправляйтесь в зубную клинику.Благодаря тому что технический прогресс не стоит на месте, пломбы теперь нужно менять не один раз в несколько лет, а намного реже. Однако стоит помнить: реже — не означает, что современные пломбы устанавливаются один раз на всю жизнь. Поэтому плановое посещение стоматолога всегда должно быть в вашем календаре. Выбирайте клинику с современным оборудованием и профессиональными хирургами и не гонитесь за экономией. Помните, что «скупой платит дважды», а более дешевая пломба прослужит вам гораздо меньший срок