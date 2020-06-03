Жирная пища мешает концентрироваться
В исследовании приняла участие 51 женщина. Каждую проверяли с помощью специального теста на внимание утром, а затем снова через пять часов после употребления еды с высоким содержанием насыщенных жиров или более здоровых вариантов с использованием ненасыщенных жиров. Что интересно, общее количество жира было выше во второй группе.
Группа, которая ела еду с высоким содержанием насыщенных жиров, показала более плохие результаты в тесте на внимание, чем группа, употреблявшая более здоровую пищу. Обнаружение целевых стимулов при тестировании внимания снижалось на 11 процентов у группы, потреблявшей еду, приготовленную на пальмовом масле.
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