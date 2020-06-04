Лекарства от бессонницы повышают риск эктопической беременности

Исследование показало, что распространенные препараты против бессонницы и тревожных состояний увеличивают риск женщин столкнуться с эктопической беременностью. В этом случае оплодотворенная яйцеклетка не добирается до матки.Принимающие до зачатия популярные лекарства от тревожных состояний женщины имеют повышенный риск развития эктопической беременности впоследствии. При этой беременности оплодотворенная яйцеклетка как бы застревает и не проникает в матку. Подобное наблюдается при каждом 90-м зачатии. И вот теперь установлено, что опасность эктопической беременности увеличивают лекарства из категории бензодиазепинов вроде валиума, с помощью которых борются с бессонницей и тревожными состояниями. При их приеме вероятность патологии вырастает на 50%.Это результаты исследования с участием почти 1,7 млн женщин, из которых приблизительно у 1% было не менее двух рецептов на бензодиазепины за 90 дней до зачатия. Эктопическая беременность может угрожать и жизни женщины, так как оплодотворенная яйцеклетка часто остается в одной из фаллопиевых труб, где она способна разорваться или повредить трубу. В редких случаях подобное провоцирует внутренние кровотечения. Исследование проводилось силами сотрудников Школы медицины при Стэндфордском университете.Они подчеркивают, что для женщин со специфическими проблемами со здоровьем вроде бессонницы и тревожных расстройств бензодиазепины являются важной частью лечения, но науке ещё многое неизвестно по поводу безопасности этих лекарств для будущих мам. Исследование показывает, что прием бензодиазепинов до зачатия увеличивает риск эктопической беременности, на долю которой приходится 13% всех смертей, связанных с беременностями. Результаты работы публикует журнал Human Reproduction.