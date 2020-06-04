Диетолог Фус рассказала, почему при похудении не уходит вес
Как сообщает MedikForum.ru, по словам диетолога, плато, возникающее несмотря на многочисленные попытки худеющих сбросить лишние килограммы, – распространенное явление. Чтобы решить проблему, добиться ощутимого снижения веса и похудения, важно определить, по какой причине возникла остановка.
Одна из них – недобор питательных веществ, слишком жесткий рацион. Фус пояснила, что организм адаптируется к ограничениям, замедляя метаболизм – так он защищает себя от опасной потери собственных ресурсов в виде жировых отложений.
«Предположим, ваши суточные затраты энергии на основной обмен – 1700 килокалорий. Вы хотите похудеть и употребляете 1200 килокалорий. Поначалу вы действительно худеете, но потом организм включает механизмы, которые защищают вас от потери веса, чтобы приспособиться жить на 1200 килокалорий», - рассказала диетолог.
Нередко бывает и так, что люди начинают тренироваться, после чего позволяют себе слишком много разной пищи, включая вредные закуски, напитки. Им кажется, что занятия в тренажерном зале сжигают все съеденные калории, но это не так. В результате вес не уходит.
Фус перечислила другие факторы, вызывающие остановку процесса похудения:
однообразные тренировки
переутомление
задержка жидкости в организме из-за избытка соленой пищи либо недостаточного питья воды (организм защищается, накапливая жидкость).
Помимо того, вес часто не уходит из-за однообразного питания. Фус заметила, что организм при этом недополучает полезные вещества и пытается компенсировать их дефицит. Диетолог предупредила: лишенное разнообразия питание провоцирует выпадение волос, раннее старение кожи.
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