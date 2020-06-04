Израильский доктор назвал бессмысленным ношение масок на улице

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Носить медицинские маски на улице можно, но в этом нет никакого смысла, если рядом нет других людей. Такое заявление, как пишет информационное агентство РИА Новости, сделал профессор Давид Лурье, врач из больницы Хадасса в Эйн-Кереме (Израиль)."Всем известно, что защитная маска на лице помогает минимизировать риск заражения. Но это работает, если рядом с вами есть другие люди. Например, если вы находитесь в помещении. Если же вы идете по улице и на вас никто не чихает, то в медицинской маске нет никакого смысла. Вирус не атакует вас из ниоткуда, его источником могут быть только другие люди, которые находятся рядом с вами", — сказал израильский врач.Лурье особенно подчеркнул, что вирусные частицы не может принести ветром. "Вирус попадает в организм преимущественно от других людей. Вероятность заражения существует, если инфицированные люди находятся на расстоянии меньше двух метров. Если рядом с вами никого нет, то маска вам не нужна", — добавил врач.Длительное ношение маски не причиняет заметного вреда здоровью. "В качестве примера можно привести Японию и некоторые другие азиатские страны, где задолго до пандемии COVID-19 укрепилась культура ношения защитных масок на улице. На примере Азии мы видим, что ношение масок не является опасным для здоровья. Но нужно, конечно же, учитывать психологический дискомфорт, который могут вызывать маски", — отметил Лурье.