Овощи и фрукты могут содержать токсины

Грибы, томаты, картофель, редька, яблоки, вишня – во многих овощах и фруктах могут содержаться токсины, предупреждают специалисты Роскачества.Как сообщает MedikForum.ru, в ведомстве решили напомнить о токсичных веществах, которые могут содержать в себе различные овощи и фрукты. Данные соединения вырабатываются растениями для защиты от насекомых, паразитов, пояснили его эксперты.Картофель. Его зеленые участки насыщены растительным гликоалкалоидом соланином, способным вызывать сильное отравление, галлюцинации.Помидоры. Недозревшие плоды (также стебли, листья) тоже являются источником опасного соланина.Грибы. Обладают свойством вбирать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, сельскохозяйственные пестициды. Перезревшие грибы могут быть полны токсинов.Вишня, абрикосы. В косточках присутствует потенциальный яд амигладин: его взаимодействие со слюной продуцирует цианид.Редька. Опасна в больших количествах (особенно для печени) из-за содержания ядовитого гликозида.Яблоки. Семечки этих фруктов содержат синильную кислоту, которая при скоплении в желудке способна выделять отравляющие соединения.Фасоль. В ней может находиться фитогемаглютинин, который делает клеточные мембраны проницаемыми для вредных веществ.