Ученые пролили свет на феномен женского алкоголизма

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Университет Иллинойса показал: высокий уровень эстрогена делает прием спиртного более приятным для представительниц женского пола. Это показали эксперименты с грызунами, пишет News-medical.net. Значит, лечение алкоголизма необходимо изменять в зависимости от пола пациента.Рецепторы эстрогена в головном мозге определяют механизмы, с помощью которых эстроген регулирует чувствительность к алкоголю. Был проведен посмертный анализ образцов тканей мозга самок мышей в двух фазах репродуктивного цикла. Один характеризуется высоким уровнем эстрогена, а другой характеризуется низким уровнем эстрогена. Ученые активировали рецепторы эстрогена и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.Оказалось, когда происходила активация одного рецептора эстрогена (альфа-рецептора), дофаминовые нейроны острее реагировали на алкоголь. Причем, реакция была острее, если протекала фаза, отличавшаяся высоким уровнем эстрогена в тканях. Все это может давать ощущение большего удовольствия от употребления алкоголя, что повышает риск развития алкоголизма.Когда же исследователи блокировали рецепторы эстрогена у самцов и самок, расположенные в вентральной области покрышки мозга (зона содержит дофаминовые нейроны и связана с употреблением наркотиков), происходили положительные изменения в поведении животных. Но это наблюдалось только у самок.