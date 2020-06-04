Назван самый первый симптом COVID-19

Минздрав опубликовал обновленную редакцию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.В документе говорится, что первыми симптомами COVID-19 у человека являются поражения кожи. Именно они проявляются раньше лихорадки и кашля.При этом основными симптомами остаются высокая температура, кашель, боль в мышцах и одышка. А у пожилых людей болезнь может проявлять себя иначе: наблюдаются тахикардия, бред, снижение давления.Ранее сообщалось, что один из симптомов у перенесших заражение коронавирусом может сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Речь идет о потере обоняния и вкуса. Информация об этом 1 июня появилась в газете The Wall Street Journal