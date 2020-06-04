Генетики узнали, что снижает качество слуха у пожилых
В мире треть всех людей (1,23 миллиарда человек) в возрасте старше 65 лет имеет нарушения слуха. Хотя считается, что существует более 150 генов-кандидатов, которые могут влиять на снижение слуха, нет единого мнения о том, как использовать их для разработки новых профилактических или терапевтических мер.
В рамках последнего исследования ученые оценивали слух у мушки Drosophila melanogaster на протяжении ее жизни (около 70 дней), чтобы определить, снижается ли их слух с возрастом. Оказалось, слух снижался после 50-го дня жизни.
Ученых заинтересовало, какие гены стояли за этими возрастными изменениями. В итоге на первый план вышли "гены гомеостаза". Они являются генетическими исполнительными механизмами, контролируют деятельность, которая сохраняет слух чувствительным. Сейчас ученые начали поиски средств, влияющих на эти гены.
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