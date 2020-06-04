Ученые из США выяснили, что сон голышом помогает худеть

У людей, которые спят голышом, ускоряется ночной метаболизм, поэтому они расходуют больше калорий. Соответственно, сон без одежды способствует похудению — пишет портал Med-heal.ru, ссылающийся на исследование американских ученых.Специалисты Национального института здоровья Соединенных Штатов Америки провели эксперимент, который показал, что организм действительно тратит больше энергии, если не согревать его одеждой во время ночного сна. Если спать голышом, то за ночь тело расходует в среднем на десять процентов больше энергии — это довольно ощутимый бонус для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов."Если вы спите без одежды, то вашему телу приходится тратить энергию на обогрев. Метаболизм ускоряется и вы получаете неплохой эффект. В частности, белый жир в организме активнее заменяется бурым", — говорят американские исследователи.Само-собой, что у вас не получится похудеть, только лишь отказавшись от сна в одежде. Для заметных результатов придется прикладывать более серьезные усилия — в частности, привести в порядок свою диету и перестать употреблять вредную еду, а также начать подвергать свое тело интенсивным физическим тренировкам. Но для того, чтобы получить максимальные результаты, можно использовать и дополнительные методы, одним из которых может стать сон голышом.