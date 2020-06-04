Как жить дольше? Дешевый продукт эффективно предотвращает раннюю смерть

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Жить дольше помогает доступный и дешевый продукт – бобовые культуры. Их ежедневное употребление эффективно предотвращает раннюю смерть.Как сообщает MedikForum.ru, бобовые, в частности, фасоль могут стать «волшебной таблеткой для продления жизни». Их потребление дает ряд эффектов, связанных с улучшением важных для долголетия показателей здоровья и в конечном итоге обеспечивает профилактику преждевременной смерти, об этом пишет издание Express.«Согласно исследованию, ежедневное потребление фасоли и других бобовых повышает ожидаемую продолжительность жизни. Дешевая фасоль эффективно помогает поддерживать сердце здоровым, и это непосредственно влияет на то, как долго вы будете жить», - информирует источник.По его данным, исследователи изучали особенности существования долгожителей из Японии, Швеции, Греции и Австралии. Ученые пришли к выводу, что длительная жизнь этих людей во многом определена их любовью к бобовым, являющихся популярными продуктами питания в данных странах. Японцы охотно едят сою, шведы – коричневые бобы и горох, жители средиземноморских областей – чечевицу, нут, белую фасоль.«Было установлено: те, кто прожил особенно долго, каждый день съедали чашку бобов», - констатирует Express.Что же делает дешевый продукт эффективным средством, способным предотвращать раннюю смерть? Эксперты поясняют, что бобовые является великолепным источником белка, витаминов, минералов, сложных углеводов, при этом содержат очень мало жира и практически лишены соли.Кроме того, их потребление защищает от лишнего веса, ожирения, избыточного содержания холестерина в кровеносных сосудах. Все это – благодаря их высокой концентрации клетчатки.«Взять фасоль: она в основном состоит из волокон, снижающих уровень холестерина, что очень полезно для сердечной мышцы. Здоровое сердце, достаточное количество клетчатки и белка – этот комплекс эффективно помогает жить дольше», - утверждают эксперты.Они апеллируют к сведениям, полученным в проекте Национальной медицинской библиотеки, авторы которого анализировали влияние бобовых продуктов на показатели выживаемости у пожилых людей. В результате ученые постулировали: увеличение их суточного потребления на 20 граммов коррелировало со снижением риска смертности на 7-8%.