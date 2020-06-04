Диетолог Кален назвала лучшие для похудения продукты на обед и ужин

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Рыба, мясо и овощи – это продукты, которые могут считаться лучшими для похудения при употреблении на обед и ужин. Но помимо ни есть и другие, рассказала врач-диетолог Елена Кален.Как сообщает MedikForum.ru, диетолог назвала продукты, употребление которых на обед и ужин способствует похудению. Лучшими для употребления днем являются рыба, птица, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, источники сложных углеводов, перечислила Кален.По словам специалисты, рыба, съеденная на обед, даст организму крайне полезные полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты – вещества, оказывающие противовоспалительное действие, улучшающие состояние кожи, стимулирующие обмен веществ человека. Что касается мяса, его потребление в умеренном количестве нормализует работу мозга.Гарнир на обед может состоять из макарон твердых сортов пшеницы.Также Кален назвала лучшие для похудения продукты на ужин.«Вечером наиболее комфортны для желудка нежирная рыба, птица, мясо, овощи, свежие или тушеные. Кроме того, – кисломолочные продукты, яйца», - рассказала диетолог.Тем, кто мечтает о похудении, медик рекомендует принимать пищу только при возникновении чувства голода. Если питаться сбалансировано, такая привычка эффективно помогает снизить вес.