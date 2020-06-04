Диетолог Лидия Ионова рассказала, чем опасны перекусы

Перекусы для многих стали нормой жизни. Между тем, по словам врача-диетолога Лидии Ионовой, которые приводит iReactor, они могут стать причиной самых разных проблем со здоровьем.Как отмечают специалисты, причиной появления некоторых заболеваний может являться именно неправильное питание. Тогда как соблюдение основных правил здорового питания, особенно в сочетании с физической активностью, существенно сокращает риск появления многих болезней.При этом одним из наиболее существенных факторов вредного питания можно назвать постоянное перекусывание. Эти небольшие приемы пищи многие во внимание просто не принимают, а как раз такие мелочи зачастую состоят из жирной или сладкой еды, которая и наносит здоровью вред. И то, что кажется абсолютно безвредным, может стать причиной появления серьезных проблем.В то же время специалисты отмечают, что перекусы могут также приносить определенную пользу. С их помощью поддерживается мозговая активность.По словам диетолога Лидии Ионовой, следует различать обычный перекус, с помощью которого утоляется голод и психологическую тягу к еде. Как раз второй случай и представляет опасность, являясь зачастую способом удовлетворения тех или иных потребностей, например, переключить негативные эмоции или выйти из состояния стресса. Чтобы победить такую зависимость, диетологи разрабатывают специальные пищевые стратегии, которые помогают перевести свою жизнь в этом плане в разумное русло.