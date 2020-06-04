Найден способ вернуть цвет седым волосам

Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно.

Ученые из Колумбийского университета заявили, что нашли способ вернуть цвет поседевшим волосам.

По словам ученых, седина, вызванная стрессом, может быть обратима. В ходе исследования, специалисты выяснили, что уменьшение количества стресса в жизни может не только приостановить поседение волос, но и обратить этот процесс вспять. Волосы могут вновь обрести изначальный цвет. Тем не менее, подчеркивают эксперты, исправить проблему можно лишь в том случае, если она возникла недавно.

«Седина возникает из-за изменений метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса — кортизол и другие. А значит, чем меньше стресса в жизни человека, тем больше шансов вернуть волосам прежний вид», — считают ученые.

Сообщается, что в ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты.

«Некоторые волосы были седыми на кончике, но были окрашены у основания. Таким образом, это значит, что волосы сперва поседели, а потом неожиданно вернулись к своему изначальному цвету», — говорится в статье.

Анализируя темпы роста волос, ученые смогли проследить, когда волосы человека потеряли цвет. Было установлено, что волосы седели во время стрессовых переживаний и переход от белого цвета волос к окрашенному происходил, когда стресс был ослаблен.

Ученые рассчитывают, что их заключение ляжет в основу разработки нового лекарства, которое поможет снизить влияние стресса на пигментацию волос.

Ранее ученые выяснили, что возрастная седина появляется, когда под влиянием возрастных изменений, генетической предрасположенности или заболеваний в волосяных луковицах значительно снижается активность каталазы, а также метионинсульфоксидредуктаз А и Б – ферментов, которые принимают участие в синтезе меланина.
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