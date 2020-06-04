Найден способ вернуть цвет седым волосам

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Стрессовая седина может исчезнуть самостоятельно.Ученые из Колумбийского университета заявили, что нашли способ вернуть цвет поседевшим волосам.По словам ученых, седина, вызванная стрессом, может быть обратима. В ходе исследования, специалисты выяснили, что уменьшение количества стресса в жизни может не только приостановить поседение волос, но и обратить этот процесс вспять. Волосы могут вновь обрести изначальный цвет. Тем не менее, подчеркивают эксперты, исправить проблему можно лишь в том случае, если она возникла недавно.«Седина возникает из-за изменений метаболических сигнальных путей белков в организме. На эти пути оказывают сильное влияние гормоны, которые производятся под воздействием сильного стресса — кортизол и другие. А значит, чем меньше стресса в жизни человека, тем больше шансов вернуть волосам прежний вид», — считают ученые.Сообщается, что в ходе эксперимента ученые брали волосы с голов добровольцев и с помощью специальных визуальных технологий определяли пигменты.«Некоторые волосы были седыми на кончике, но были окрашены у основания. Таким образом, это значит, что волосы сперва поседели, а потом неожиданно вернулись к своему изначальному цвету», — говорится в статье.Анализируя темпы роста волос, ученые смогли проследить, когда волосы человека потеряли цвет. Было установлено, что волосы седели во время стрессовых переживаний и переход от белого цвета волос к окрашенному происходил, когда стресс был ослаблен.Ученые рассчитывают, что их заключение ляжет в основу разработки нового лекарства, которое поможет снизить влияние стресса на пигментацию волос.Ранее ученые выяснили, что возрастная седина появляется, когда под влиянием возрастных изменений, генетической предрасположенности или заболеваний в волосяных луковицах значительно снижается активность каталазы, а также метионинсульфоксидредуктаз А и Б – ферментов, которые принимают участие в синтезе меланина.