Названы признаки диабета, которые важно вовремя заметить

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Диабет — это одна из так называемых «болезней-медленных убийц», так как она развивается практически бессимптомно и потому ее очень сложно диагностировать. Диабет относится к заболеваниям, которые нарушают обмен веществ и характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови.Вследствие этого у пациентов, больных диабетом, заметно снижается качество жизни и возрастает риск развития сердечно-сосудистых и неврологических расстройств.Сильнее всего беспокоит то, что многие люди принимают симптомы диабета за симптомы других заболеваний и не подозревают, что уже больны.По статистике, 1 из 3 больных не знает, что болен диабетом, что сильно повышает риск развития тяжелых осложнений.Вот почему очень важно знать, какими симптомами обычно сопровождается диабет и когда лучше проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя подобрать подходящее лечение.Как сообщает health info, эксперты рассказали о 10 самых распространенных признаках диабета, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.Постоянное желание сходить в туалетПостоянное желание сходить в туалет может быть связано с воспалением мочевыводящих путей или чрезмерным потреблением жидкости.Если это не ваш случай, но вам все равно все время хочется сходить в туалет, это может быть одним из признаков диабета.Это связано с тем, что почки начинают усиленно работать, пытаясь вывести сахар из организма через мочу.Ощущение жаждыЭто симптом напрямую связан с предыдущим. Когда организм теряет очень много жидкости, он старается восполнить ее баланс и мы испытываем сильное чувство жажды.Постоянное чувство голодаПостоянное чувство голода может быть связано с экстремально низким или высоким уровнем глюкозы в крови: гипогликемией или гипергликемией.Наши клетки не получают достаточное количество сахара и посылают соответствующие сигналы в мозг.Сухость во ртуСильная сухость во рту очень неприятна и может указывать серьезные проблемы со здоровьем. Это не только признак обезвоживания, но и опасный сигнал, указывающий на потенциальный диабет 2 типа.Когда кожа сохнет, она становится более уязвима для бактерий, из-за чего повышается риск развития проблем с зубами и деснами.Необъяснимая усталостьНеобъяснимая чрезмерная или хроническая усталость — это симптом, который нельзя игнорировать ни в коем случае.Совершенно нормально испытывать усталость после физических нагрузок, но также причиной может быть то, что организм пытается восполнить недостаток глюкозы в клетках.При диабете усталость особенно актуальна, так как частое желание сходить в туалет мешает нам нормально выспаться ночью.Нарушение зренияГлаза сильнее всего страдают от последствий диабета. Высокий уровень сахара в крови медленно изменяет структуру сетчатки и глаза в целом, из-за чего все вокруг становится размытым.Также пациенты, больные диабетом, могут видеть вспышки света перед глазами, и их зрение искажается.Хуже всего то, что так как диабет часто протекает бессимптомно, человек может лишиться зрения или заполучить необратимые нарушения.ИнфекцииБактерии, вирусы и грибки быстрее размножаются при высоком уровне глюкозы в организме, поэтому мы чаще страдаем от инфекций.Вагинальный кандидоз, кожные грибковые заболевания и бактериальные инфекции мочевыводящих путей — наиболее распространенные симптомы диабета.Онемение и покалывание в конечностяхЭтот симптом связан с нарушениями работы нервной системы, которыми часто сопровождается диабет.Неприятные ощущения в конечностях могут появляться и снова исчезать. Иногда они включают боль и воспаление.Если не решить эту проблему вовремя, повреждения нервной системы могут стать необратимыми, что приведет к еще большим проблемам.Резкая потеря или набор весаЕсли вы резко похудели или потолстели без видимой причины, это может быть связано с неспособностью организма перерабатывать инсулин из-за диабета.Так как клетки не получают достаточное количество глюкозы, организм начинает использовать мышечные белки, чтобы зарядиться энергией.В тяжелых случаях пациентам постоянно хочется сладкого, и в итоге они толстеют.Медленное заживление ранПовреждения кровеносных сосудов замедляют процесс заживления ран, мелких порезов и повреждений.Избыток сахара повреждает вены и артерии, из-за чего они не могут нормально поставлять кровь к клеткам и кожа заживает медленнее.Имейте в виду, что диабет 2 типа можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Под запретом лишний вес, курение, сидячий образ жизни и диета с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и консервантов.