Новая система возьмет на себя пациентов, склонных к тромбам

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Техасский университет работает над инновационным способом обнаружения тромбов, пишет Medical Express. Известно, что сосуды не идут по прямой линии. Когда кровь доходит до искривлений сосудистой сети, механика движения меняется и начинается активное взаимодействие со стенкой сосуда. У здорового человека эти изменения находятся в гармонии с извилистой микросредой, но при ряде заболеваний происходит активация отдельных белков и клеток, что приводит к образованию тромбов.Ученые представили микроустройство, которое имитирует извилистую сеть кровеносных сосудов и создает нездоровую микросреду, в которой кровь может быстро сворачиваться. Данное устройство (микрожидкостная система) можно использовать для разработки и мониторинга лекарств, которые даются пациентам, страдающим от нарушений свертываемости крови.Систему успешно проверили на педиатрических пациентах, находящихся в критическом состоянии (сердце и легкие не работали должным образом) и подключенных к аппарату ЭКМО (насыщает кровь кислородом). Распространенным осложнением при использовании ЭКМО является свертывание крови, поэтому пациентам вводят антикоагулянты. Но если у пациента кровь плохо сворачивалась изначально, риск кровотечений у него повышается еще больше. Это особенно актуально для детей.Текущие химические тесты на свертываемость крови дороги, требуют много времени. Также они отличаются ненадежностью и требуют квалифицированного специалиста для проведения. Микрожидкостная система не нуждается в дорогих реагентах, работает быстро (результаты доступны в течение 10-15 минут), использует совсем немного крови для проведения анализа и проста в эксплуатации. Риск ошибки практически равен нулю.