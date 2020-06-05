Врач-эндокринолог назвала проверенные способы избежать набора лишнего веса

Привычка начинать день со стакана воды, регулярные физические упражнения минимум 20 минут являются проверенными способами избежать набора лишнего веса. Эти и другие методы, позволяющие сохранять стройность, были названы врачом-эндокринологом Екатериной Янг.Как сообщает MedikForum.ru, врач назвала манеру выпивать после пробуждения каждым утром один-два стакана одной из лучших мер, помогающих не полнеть. Янг советует пить воду теплой. Также можно добавлять мяту, имбирь. Кроме того, если между приемами пищи употреблять одуванчиковый чай или настой шиповника (при отсутствии индивидуальных противопоказаний), это позволяет улучшить перистальтику кишечника, отток желчи, помогает при отеках. Газированные напитки, сладкие пакетированные соки, компоты с сахаром врач-эндокринолог советует исключить из рациона.Еще одним проверенным способом избежать набора лишнего веса, по словам медика, является употребление в каждом основном приеме пищи зелени, свежих овощей и какого-нибудь источника белка – мяса, рыбы, птицы, яиц.Помимо того, чтобы избежать набора дополнительных килограммов с возрастом, необходима двигательная активность. Если физическая деятельность занимает минимум 20-45 минут в день, это эффективно сохраняет нормальный вес, даже способствует похудению.«Физическая нагрузка помогает глюкозе попасть в клетки без участия инсулина и повышения его уровня. Это значит, что вес будет снижаться быстрее», - пояснила эндокринолог.Также проверенным способом профилактики лишних килограммов является продолжительный, порядка восьми часов сон, утверждает эксперт. Лучше всего засыпать до полуночи – это поддерживает контроль кортизола, гормона, чей повышенный уровень нарушает механизмы голода, аппетита, заставляет человека переедать.Для здоровья и тела очень важно уметь расслабляться, подчеркивает медик. Янг рекомендует осваивать техники расслабления и практиковать их по пять минут в день – данный способ «наводит порядок в организме после стресса, снижает тревогу, нормализует пищеварение, уровень глюкозы в крови и сон». В конечном итоге это помогает избежать лишнего веса.