Мясников назвал альтернативу витаминам из аптеки
Мясников рассказал, что полезные вещества можно легко найти на рынке. По его словам, сезонные овощи и фрукты, мясо птицы и говядина содержат много полезных микроэлементов.
"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", — рассказал врач.
Кроме того, Мясников добавил, что важно много двигаться, находиться на солнце и чистом воздухе. Это позволяет укрепить здоровье.
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