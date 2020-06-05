Считается, что для ускоренных процессов сжигания жира нужно пить больше воды, но на самом деле соблюдение некоего питьевого режима ради жиросжигания – это миф, заявила директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева.Как сообщает MedikForum.ru, эксперт утверждает, что больше выпитой воды не поможет сжечь жир. По словам Медведевой, употребление воды в первую очередь должно соответствовать индивидуальным потребностям организма.«Когда пить воду, и в каком количестве, подскажет жажда», - сказала она.Мнение о том, что питье воды способствует жиросжиганию, весьма популярно, нередко при этом рекомендуются определенные нормативы жидкости – например, 8 стаканов в день. Но специалист предупреждает, что слишком большое количество воды вместо потери жира лишь спровоцирует проблемы со здоровьем.Начав выпивать больше воды, мы повышаем нагрузку на почки, что отнюдь небезопасно при уже имеющихся небольших проблемах с почками, сердечно-сосудистой системой, пояснила медик. Избыток жидкости грозит возникновением отеков, в тяжелых случаях – развитием гипертонического криза.В то же время на жаре, когда усиливается естественная потеря влаги организмом, увеличивать количество воды как раз резонно. Лучше, если это будет вода, содержащая соли натрия и калия, заявила Медведева.