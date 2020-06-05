Устойчивый к терапии золотистый стафилококк победили природным лекарством
В частности, средство убивает устойчивый к антибиотикам золотистый стафилококк (вызывает инфекции кожи, крови, слизистых, костной ткани, суставов, менингит и эндокардит). Эта супербактерия часто поражает жертв вирусных инфекций - гриппа и коронавируса. Тейксобактин одновременно предотвращает развитие устойчивости патогена и уничтожает его.
Также новый антибиотик, действующий и против грамположительных, и против грамотрицательных бактерий, обнаружили сотрудники Принстонского университета. Они подчеркивают: бороться с грамотрицательными бактериями в особенности непросто, ведь они защищены от лекарств внешней оболочкой. Однако для соединения SCH-79797 (иррезистина) это не проблема.
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