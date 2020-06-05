Устойчивый к терапии золотистый стафилококк победили природным лекарством

Австралийские исследователи обнаружили антибиотик, способный справляться со стойкими бактериальными инфекциями, нередко присоединяющимися к вирусным заболеваниям вроде COVID-19, пишет 9News. Специалисты Мельбурнского университета доказали, что природный антибиотик, тейксобактин, может быть полезен для лечения респираторных инфекций.В частности, средство убивает устойчивый к антибиотикам золотистый стафилококк (вызывает инфекции кожи, крови, слизистых, костной ткани, суставов, менингит и эндокардит). Эта супербактерия часто поражает жертв вирусных инфекций - гриппа и коронавируса. Тейксобактин одновременно предотвращает развитие устойчивости патогена и уничтожает его.Также новый антибиотик, действующий и против грамположительных, и против грамотрицательных бактерий, обнаружили сотрудники Принстонского университета. Они подчеркивают: бороться с грамотрицательными бактериями в особенности непросто, ведь они защищены от лекарств внешней оболочкой. Однако для соединения SCH-79797 (иррезистина) это не проблема.