У синдрома Туретта может появиться эффективное лечение
Синдром Туретта – это расстройство нервного развития, которое обычно диагностируется в возрасте от восьми до двенадцати лет. Оно вызывает непроизвольные звуки и движения, называемые тиками. Под тиками понимаются непроизвольные, повторяющиеся, стереотипные движения и вокализация, которые происходят во время приступов. Они могут повторяться часто в течение дня, им предшествует сильное стремление к тику, которое называется предварительным побуждением.
«Мы понимаем, что тики вызваны изменениями в химических сигналах в мозговых сетях, связанных с формированием привычек и возникновением привычных движений. Эти изменения приводят к гипервозбудимости в областях мозга, участвующих в создании движений. В наших исследованиях успешно использовались импульсы электрического тока, подаваемые на запястье, для увеличения силы мозговых колебаний, которые обычно должны быть уменьшены, чтобы генерировать движение. Это привело к значительному снижению тиков и во многих случаях устранению предварительного побуждения. Эта работа имеет огромный потенциал для разработки безопасного и эффективного лечения тиков без побочных эффектов», - рассказывает глава исследования профессор Стивен Джексон.
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