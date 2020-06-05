У синдрома Туретта может появиться эффективное лечение

Ученые из Школы психологии и медицины Ноттингемского университета использовали повторяющиеся последовательности стимуляции срединного нерва (СН) на запястье для вовлечения ритмической электрической активности мозга, известной как синхронизация, связанной с подавлением движений. Они обнаружили, что такая стимуляция СН достаточна для существенного снижения частоты тиков и их интенсивности, а также стремления к тикам у лиц с синдромом Туретта. Их результаты были опубликованы в Current Biology.Синдром Туретта – это расстройство нервного развития, которое обычно диагностируется в возрасте от восьми до двенадцати лет. Оно вызывает непроизвольные звуки и движения, называемые тиками. Под тиками понимаются непроизвольные, повторяющиеся, стереотипные движения и вокализация, которые происходят во время приступов. Они могут повторяться часто в течение дня, им предшествует сильное стремление к тику, которое называется предварительным побуждением.«Мы понимаем, что тики вызваны изменениями в химических сигналах в мозговых сетях, связанных с формированием привычек и возникновением привычных движений. Эти изменения приводят к гипервозбудимости в областях мозга, участвующих в создании движений. В наших исследованиях успешно использовались импульсы электрического тока, подаваемые на запястье, для увеличения силы мозговых колебаний, которые обычно должны быть уменьшены, чтобы генерировать движение. Это привело к значительному снижению тиков и во многих случаях устранению предварительного побуждения. Эта работа имеет огромный потенциал для разработки безопасного и эффективного лечения тиков без побочных эффектов», - рассказывает глава исследования профессор Стивен Джексон.