Упражнения и диета могут полностью вылечить сахарный диабет 2 типа

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В новом исследовании ремиссия наступила у двух третей пациентов. Интенсивное вмешательство по изменению образу жизни может стать важнейшим методом лечения.Новое исследование, опубликованное в The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало огромную эффективность диеты и физических упражнений в лечении сахарного диабета 2 типа. Под их действием наблюдалась полная ремиссия у двух третей пациентов.То, что физическая активность, здоровая диета и поддержание нормального веса помогают в борьбе с сахарным диабетом, знает практически каждый. Но менее обыденной является мысль о том, что такие изменения в образе жизни могут полностью вылечивать эту болезнь. В последние годы все больше исследований посвящено этому вопросу.В новом исследовании ученые представили наиболее убедительные на сегодня доказательства эффективности изменений образа жизни в лечении диабета. В нем приняли участие 150 человек, которым поставили диагноз сахарного диабета 2 типа не ранее, чем три года назад. Их средний возраст был 42 года.Участников исследования разделили на две группы: одна получала стандартное лечение, а вторая следовала интенсивной программе изменения образа жизни. Она включала 12 недель интенсивной низкокалорийной диеты (кембриджский план контроля веса), вслед за которой следовала обычная низкокалорийная диета. Участники второй группы выполняли не менее 150 минут упражнений в неделю и должны были проходить не менее 10 тысяч шагов в день.Через 12 месяцев участники из группы изменения образа жизни сбросили в среднем 12 килограмм веса (по сравнению с 4 килограммами в другой группе). Но самым удивительным результатом оказалось то, что у 61% из них диабет ушел в полную ремиссию. В группе стандартного лечения ремиссия наступила у 12% человек.В пресс-релизе Шарад Тагери (Shahrad Taheri), профессор Медицинского колледжа Вейл Корнелл в Катаре, заявил, что эти данные должны поменять принципы лечения сахарного диабета 2 типа. «Они показывают, что если вы сбросите вес достаточно рано, то вы можете фактически обернуть болезнь вспять и тем самым предупредить другие нарушения здоровья и ухудшение качества жизни», - сказал он.