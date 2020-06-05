Ученые объяснили вред сиропов от кашля при COVID-19

Международная группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что распространенный в безрецептурных лекарствах от кашля и простуды ингредиент может навредить пациенту с COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.Ученые пришли к выводу, что декстрометорфан, популярный активный ингредиент в сиропах от кашля, может спровоцировать размножение патогенных микроорганизмов SARS-CoV-2.Специалисты выяснили это после эксперимента на клетках африканских зеленых обезьян. Этот биоматериал был взят по причине того, что его реакция на медикаменты очень похожа на человеческую. В ходе опытов выяснилось, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки животных скорость роста SARS-CoV-2 увеличивалась.Декстрометорфан используют в производстве лекарств от кашля и простуды для подавления в мозге сигналов, которые провоцируют рефлекс кашля.