Ученые объяснили вред сиропов от кашля при COVID-19
Ученые пришли к выводу, что декстрометорфан, популярный активный ингредиент в сиропах от кашля, может спровоцировать размножение патогенных микроорганизмов SARS-CoV-2.
Специалисты выяснили это после эксперимента на клетках африканских зеленых обезьян. Этот биоматериал был взят по причине того, что его реакция на медикаменты очень похожа на человеческую. В ходе опытов выяснилось, что при введении декстрометорфана в инфицированные клетки животных скорость роста SARS-CoV-2 увеличивалась.
Декстрометорфан используют в производстве лекарств от кашля и простуды для подавления в мозге сигналов, которые провоцируют рефлекс кашля.
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