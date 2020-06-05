Названы самые эффективные действия, ведущие к похудению

Анализ показал: обладатели второй группы крови, передает ТАСС, больше восприимчивы к COVID-19 и чаще попадают в больницу с тяжелой инфекцией. У первой группы крови, напротив, риск инфицирования снижен. И виной всему особые мутации. По словам ученых Кильского университета, была проведена расшифровка генома 1980 жителей Испании и Италии, попавших в больницы с тяжелой формой коронавирусной инфекции.Исследователи сравнили наборы мутаций в генах этих пациентов. В общей сложности было выделено более 8,5 миллиона генетических вариаций. Их наличие попытались связать с риском инфицирования и характером протекания коронавирусной инфекции. Оказалось, на вероятность заражения и характер болезни больше всего влияли две мутации. Первая касалась гена SLC6A20 и третьей хромосомы, а вторая - гена, определяющего группу крови, и девятой хромосомы. Первая мутация повышала риск тяжелых форм инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая мутация увеличивала вероятность заражения в 1,32 раза.Известно: ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека. Плюс, вследствие данных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свертываемость крови. А это, как известно, нередко приводит к летальному исходу у пациентов с COVID-19. И такие мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови, говорят ученые.