Неврологи: секрет эффекта галлюциногенных грибов раскрыт
Некоторые получали псилоцибин, а некоторые - плацебо. При этом всем им проводили сканирование с помощью МРТ. Оказалось, псилоцибин особенно сильно влияет на префронтальную кору и гиппокамп. Там происходит изменение в уровнях глутаминовой кислоты (относится к соединениям, передающим сигналы между нейронами; производит возбуждающий эффект).
По мнению ученых, психоделик нарушает связи между этими зонами мозга, что дает разрыв между памятью о том, кто ты такой, что происходило в твоем прошлом и происходит в настоящем, и осознанием собственной личности. Притом, если в гиппокампе отмечалась повышенная концентрация соединения, а в префронтальной коре его было мало, то опыт приема психоделика обещал быть позитивным. Обратное соотношение связано с негативным опытом.
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