Польза солнца: перечень фактов о пользе загара для нашего организма
К сожалению, все чаще нас пугают информацией о вреде солнечных лучей, быстром старении загорелой кожи, провокации различных опухолей.
Конечно, вся эта информация не беспочвенна и прислушиваться к ней стоит. Но только если знать, что в противовес каждому из негативных пунктов есть те, которые принесут вам двойное удовольствие от солнечных ванн. Итак, устраивайтесь удобней и запоминайте:
- Солнечный загар улучшает иммунную систему;
- Во время загорания в утреннее время суток вы заряжаете себя активностью для мыслительной деятельности и умственной работы;
- Проблемная кожа быстрей подсушивается и восстанавливается, сглаживаются недостатки и становятся менее заметны даже без использования различных тональных кремов и косметики;
- Кожа напитывается кислородом, снижается уровень холестерина и восстанавливается нарушенный метаболизм;
- Получив здоровую порцию солнечной энергии, организм лучше усваивает витамины, полезные микроэлементы, жиры и белки.
Поэтому, при выезде на отдых, не забывайте основные правила и часы проведения под летним солнцем, не пренебрегайте защитой и не забывайте надевать головные уборы.
Пусть лето пройдет ярко и незабываемо, а роскошный бронзовый загар насыщает ваш организм чистым здоровьем!
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