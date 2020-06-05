Польза солнца: перечень фактов о пользе загара для нашего организма

Несмотря на то, что первые летние дни встретили нас моросящими дождями и пасмурным небом, любители солнечных ванн и морских купаний все же с надеждой ожидают солнечного и жаркого сезона, чтобы насладиться всеми преимуществами знойного отдыха. Как известно, одно из главных преимуществ лета - это способность естественным путем улучшить свой внешний вид при помощи загара.К сожалению, все чаще нас пугают информацией о вреде солнечных лучей, быстром старении загорелой кожи, провокации различных опухолей.Конечно, вся эта информация не беспочвенна и прислушиваться к ней стоит. Но только если знать, что в противовес каждому из негативных пунктов есть те, которые принесут вам двойное удовольствие от солнечных ванн. Итак, устраивайтесь удобней и запоминайте:- Солнечный загар улучшает иммунную систему;- Во время загорания в утреннее время суток вы заряжаете себя активностью для мыслительной деятельности и умственной работы;- Проблемная кожа быстрей подсушивается и восстанавливается, сглаживаются недостатки и становятся менее заметны даже без использования различных тональных кремов и косметики;- Кожа напитывается кислородом, снижается уровень холестерина и восстанавливается нарушенный метаболизм;- Получив здоровую порцию солнечной энергии, организм лучше усваивает витамины, полезные микроэлементы, жиры и белки.Поэтому, при выезде на отдых, не забывайте основные правила и часы проведения под летним солнцем, не пренебрегайте защитой и не забывайте надевать головные уборы.Пусть лето пройдет ярко и незабываемо, а роскошный бронзовый загар насыщает ваш организм чистым здоровьем!